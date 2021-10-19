Polisi aracıyla sürükleyen CHP'li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı

İzmit’te, denetim sırasında durdurulan otomobilini aniden hareket ettirerek, cama tutunan trafik polisinin sürüklenerek yaralanmasına neden olan Bülent Sadıkoğlu, tutuklandı.

Eski CHP İzmit İlçe Teşkilatı yöneticilerinden Bülent Sadıkoğlu, İzmit'te denetim noktasından kaçmak isterken polis memuru B.Y.'yi metrelerce sürükleyerek yaralamıştı.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bülent Sadıkoğlu, emniyetteki ifadesinde, "Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim. Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olmasını istemezdim." demişti.

Sadıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Sadıkoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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