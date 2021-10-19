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    Polisi aracıyla sürükleyen CHP'li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı

    İzmit’te, denetim sırasında durdurulan otomobilini aniden hareket ettirerek, cama tutunan trafik polisinin sürüklenerek yaralanmasına neden olan Bülent Sadıkoğlu, tutuklandı.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 15:42
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    Polisi aracıyla sürükleyen CHP'li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı

    Eski CHP İzmit İlçe Teşkilatı yöneticilerinden Bülent Sadıkoğlu, İzmit'te denetim noktasından kaçmak isterken polis memuru B.Y.'yi metrelerce sürükleyerek yaralamıştı.

    Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bülent Sadıkoğlu, emniyetteki ifadesinde, "Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim. Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olmasını istemezdim." demişti.

    Sadıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

    TUTUKLAMA KARARI

    Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Sadıkoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli'de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi

    Polisi aracıyla sürükleyen CHP li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı #1

    Polisi aracıyla sürükleyen CHP li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı #2

    Polisi aracıyla sürükleyen CHP li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı #3

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