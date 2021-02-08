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    İstanbul'da polislere uyuşturucu sarılı halı fırlatıldı

    Pendik'te polis ekiplerinden kaçan kişinin, polislere fırlattığı halıdan uyuşturucu poşeti çıktı.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 06:24
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 07:07
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    İstanbul'da polislere uyuşturucu sarılı halı fırlatıldı

    Pendik'in Esenler Mahallesi'ne bağlı Aynalı Çeşme Sokak’ta  şüpheli şahıslar polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

    Kovalamaca sonrası şahıslardan biri Aynalı Çeşme Sokağı’nda yakalanırken diğeri aynı sokakta bulunan evine kaçtı.

    Evine kaçan şahıs polis ekiplerinin üzerine pencereden halı attı.

    HALIYI FIRLATIP KAÇMAK İSTEDİ

    Halının içinde poşete sarılı bir miktar uyuşturucu madde polis ekiplerinin gözünden kaçmadı. Evin arka penceresinden atlayarak kaçan şahsı çevredekiler görerek polise haber verdi.

    Sokakta yakalanan arkadaşının verdiği başka bir adreste yakalanan ve Polise halı içerisinde uyuşturucu madde atan kişi yakalanınca kelepçe takılmak istenirken polise direndi.

    Polislere uyuşturucu sarılı halı fırlattı VİDEO


    EVDE 2 KÖPEK BULUNDU

    Polis ekiplerinin evde arama başlatması üzerine evin içerisinde biri pitbull cinsi köpek olmak üzere 2 köpek çıktı. Yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    İstanbul da polislere uyuşturucu sarılı halı fırlatıldı #1

    İstanbul da polislere uyuşturucu sarılı halı fırlatıldı #2

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