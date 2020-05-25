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    Polisten kaçan alkollü sürücüye 7 bin 500 TL ceza

    Sivas'ta sokağa çıkma yasağını ihlal ederek polisten kaçan kamyonetin alkollü sürücüsü, ekiplerin takibiyle yakalandı.
    • DHA
    • 25.05.2020 - 05:22
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    Polisten kaçan alkollü sürücüye 7 bin 500 TL ceza

    rt Eylül Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde polis ekipleri, Sivas- Erzincan karayolu Yeni Numune Hastanesi Kavşağı'nda hareket halinde olan Orhan K. (39) yönetimindeki 58 BD 824 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

    DUR İHTARINA UYMADI, YAKALANDI

    'Dur' ihtarına uymayan Orhan K., kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşine takan Orhan K., bir süre devam eden kovalamacanın ardından Fatih Caddesi üzerinde yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen Orhan K., kamyonetten indirilerek, polis otosuna götürüldü.

    KİMLİĞİ ÇIKMADI GÖZALTINA ALINDI

    Üzerinden kimlik çıkmayan Orhan K., polis ekiplerine adını soyadını söylememek için uzun süre direndi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Orhan K., işlem yapılmak üzere Altuntabak Polis Merkezine götürüldü.

    7 BİN 500 LİRA CEZA YEDİ

    Orhan K.'ya sokağa çıkma yasağına uymamaktan 3 bin, ayrıca trafik kurallarını ihlalden de 4 bin 356 TL olmak üzere toplam 7 bin 506 TL cezai işlem uygulandı.

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