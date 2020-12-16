Polonya'ya can simitleriyle kaçak giren 4 Türk yakalandı

Amaçlarının Batı Avrupa'ya gitmek olduğunu belirten Türk vatandaşları, işlemlerinin ardından anlaşma gereği Ukrayna'ya iade edildi.

Polonya Nadbuzanski Sınır Muhafaza Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, sınır koruma görevlileri 9 Aralık Çarşamba gecesi Polonya'nın doğusunda Mircze kasabasına bağlı Krylow köyü yakınlarında, Ukrayna sınırında bulunan Bug Nehri üzerinden ülkeye giriş yapmaya çalışan 4 şahsı belirledi.

Şahısları gece görüş kameraları aracılığıyla takibe alan görevliler, bu kişilerin çocuk can simitleri kullandığını tespit etti.

4’Ü DE TÜRK ÇIKTI

Söz konusu can simitleriyle nehri geçerek Polonya topraklarına çıkan şahıslar, daha sonra yanlarında bulunan kuru elbiselerle üstlerini değişti.

Şahıslar yollarına devam etmeye hazırlandıkları esnada, Polonyalı görevliler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şahsın Türk vatandaşı olduğunu belirleyen görevliler, bu kişilerin isimlerini açıklamazken; yaşlarının ise 25, 33, 33 ile 45 arasında değiştiği aktardı.

Şahıslara doktor kontrolünden geçirilmelerinin ardından koronavirüs testi de yapıldı.

AMAÇLARI BATI AVRUPA'YA GİTMEKTİ

Sınırı kaçak geçtiklerini itiraf eden kişiler ifadelerinde amaçlarının Batı Avrupa'ya gitmek olduğunu belirtti.

4 Türk, Nadbuzanski Sınır Koruma Birimi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonra anlaşma gereği Ukrayna'ya iade edildi.

Öte yandan Nadbuzanski Sınır Muhafaza Birimi, 2020 yılı başından bu yana bu bölgede Polonya'ya kaçak giriş yapan 50'den fazla kişiyi yakaladıklarını açıkladı.