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    Porsuk Çayı'na telefonunu düşürdü, almaya çalışırken ölümden döndü

    Eskişehir’deki Porsuk Çayı'na düşen cep telefonunu almak istediği sırada akıntıya kapılan genç, ekipler tarafından kurtarıldı. Gencin köprünün ayağına tutunarak hayatta kaldığı öğrenildi.
    • 26.04.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 10:14
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    Porsuk Çayı'na telefonunu düşürdü, almaya çalışırken ölümden döndü

    Eskişehir'de yaşayan Musa K., Gökmeydan Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'na cep telefonunu düşürdü.

    Telefonunu almak için suya giren Musa K.'nin akıntıya kapıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

    Köprünün ayağına tutundu

    Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Köprünün ayağına tutunan genç, kıyıya çıkarıldı.

    Kontrolden geçecek

    AA’nın haberine göre Musa K., sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Porsuk Çayı na telefonunu düşürdü, almaya çalışırken ölümden döndü #1


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