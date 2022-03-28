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    Programını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya müebbet hapis

    Geçen yıl mart ayında, yayınını beğenmediği radyocunun evine gidip, boğazına sıkan zanlı, mahkemece müebbet hapse çarptırıldı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:46
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    Programını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya müebbet hapis

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen sene yaşanan olayda, Halil Nalçacı isimli şahıs, yerel bir radyoda dini içerikli program yapan Hazım Özsu'nun ablasıyla birlikte yaşadığı eve gitti.

    Kapıyı, Özsu’nun ablası açtı. Halil Nalçacı, Hazım Özsu ile görüşmek istediğini söyledi. Evin dış kapısına çıkan Özsu, Nalçacı tarafından tabancayla vuruldu.

    RADYOCU KURTARILAMADI

    Yaralı halde kapıyı kapatan Hazık Özsu kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı. Çağrılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi kaldırılan Hazım Özsu, kurtarılamadı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Halil Nalçacı, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkılıp, 6 gün sonra Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

    Bursa'da programını beğenmedim dediği radyocuyu öldürdü VİDEO ARŞİV

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    İfadesinde Hazım Özsu'yu radyodaki yayınlarını beğenmediği için öldürdüğünü söyleyen Nalçacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan Halil Nalçacı, karar duruşmasına çıktı. Nalçacı, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, Hazım Özsu'nun yakınları ise salonda hazır bulundu.

    Programını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya müebbet hapis #1

    "PROGRAMINI BEĞENMİYORDUM"

    Mahkemede önceki savunmalarını tekrarlayan Halil Nalçacı, "Hazım Özsu'nun arkadaşıyla birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp, tekrarladılar.

    "ARTIK SESİNİ KISIYORUM DİYEREK ATEŞ ETTİM"

    Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsu'nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsu, aşağıya indiğinde 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, belimden çıkardığım tabancayla boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım." dedi.

    Programını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya müebbet hapis #2

    "ADLİ TIP'A GİTTİĞİMDE HASTALIĞIMI GİZLEDİM"

    Son sözü sorulan Nalçacı, "Tedavi olmak istiyorum. Adli Tıp'a gittiğimde hastalığımı gizledim. Yeniden beni gönderin. Devletlerin dini, adalettir. Vereceğiniz karara, yüce adaletinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

    Sanığın yeniden rapor alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda suçunu sabit gördüğü Nalçacı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    Programını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya müebbet hapis #3

    Programını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya müebbet hapis #4

    Programını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya müebbet hapis #5

    Programını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya müebbet hapis #6

    Programını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya müebbet hapis #7


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