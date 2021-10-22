'PuCCa' Pelin Yıldırım'a, 5 ay 18 gün hapis cezası verildi

Pınar Yıldırım, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı ‘halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçu içerdiğinden, 5 ay 18 gün hapis cezası aldı.

‘Pucca’ kullanıcı adı ile tanınan Pınar Yıldırım’ın, 19 Temmuz 2020 tarihinde Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşıma yönelik devam eden dava, Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre karara bağlandı.

Pınar Yıldırım, mahkeme tarafından ‘halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ TUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Sanığa verilen ceza miktarı, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması ve kişisel özelliklerini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanık Yıldırım’ın, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Yıldırım'ın Twitter adlı sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla "@PuCCaa" isimli hesabından 19 Temmuz 2020 tarihinde "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum... "şeklinde paylaşım yaptığı anlatıldı.

SUÇ İŞLEME KASTININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Pınar Yıldırım'ın ifadesinde, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin Twitter hesabından kendisini kastederek ‘sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor' diye bir paylaşım yaptığını, yaptığı bu paylaşımın ona istinaden olduğunu, karşılıklı atışmalar olduğu, bunun dışında bir amacı olmadığını söylediği belirtildi.

O dönemde tweet'in tepki almadığını söyleyen Yıldırım, paylaşımdan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını belirterek suçlamayı kabul etmedi. Söz konusu paylaşımın aşağılama kastıyla yapıldığının kaydedildiği iddianamede, Pınar Yıldırım'ın “Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.