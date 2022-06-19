Rahatsızlığı sebebiyle memleketine giden asker, kazada hayatını kaybetti

Bilecik'te vatani görevini yerine getiren asker, rahatsızlığı sonrasında hava değişimi için memleketi Trabzon'a giderken, geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Gümüşhane Trabzon karayolunun Çağlayan Mahallesi bölgesinde ilerleyen U.B. kontrolündeki 61 DU 127 plakalı otomobil, Hüseyin Kenan'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosikletten savrulan Kenan, olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

İHA'nın aktarımına göre, kaza sonrası jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza yapan askerin, hava değişimi için memleketine gittiği öğrenildi

Hüseyin Kenan'ın, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda Jandarma Er olarak vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hava değişimi için memleketi Trabzon'da geldiği belirtildi.

Tören düzenlendi

Kenan için İl Jandarma Komutanlığı'nca tören düzenlendi.

Akoluk Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Şen, jandarma personeli ve çok sayıda kişi katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Kenan'ın cenazesi, dualarla toprağa verildi.













