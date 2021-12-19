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    Rakundan kaçarken tepetaklak düşen kadın

    Sokakta karşısına çıkan rakuna merakla yaklaşan kadın, hayvanın kendisine doğru koşmaya başlamasıyla zor anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 16:56
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    Rakundan kaçarken tepetaklak düşen kadın

    Başına gelecekleri tahmin edemeden sokakta gördüğü rakuna yaklaşan kadın, trajikomik anlara neden oldu.

    Sosyal medyada viral olan videoda, bir kadının sevimli rakuna fotoğraf çekmek için yaklaşmasıyla tüm işler değişti.

    Rakun, kadına doğru birden hareketlenince olanlar oldu.

    CANINI ZOR KURTARDI

    Ne yapacağını bilemeyen kadın koşmaya başladı. Ancak koşarken de aksilik peşini bırakmadı.

    Ayağının takılmasıyla tepetaklak düşen kadın, kendini zor kurtardı.

    O anlar ise bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı.

    Rakundan kaçarken tepetaklak düşen kadın VİDEO

     

     

    Rakundan kaçarken tepetaklak düşen kadın #1

    Rakundan kaçarken tepetaklak düşen kadın #2

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