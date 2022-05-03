Rambo Okan gözaltına alındı

Trabzonspor şampiyon olunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bayrağı asılmıştı. Fenerbahçeli amigo Rambo Okan bayrağı indirmek isteyince ekipler tarafından yakalandı.

Trabzonspor’un şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Trabzonspor bayrağını Fenerbahçe'nin tanınan taraftarı Rambo Okan asılı olduğu yerden indirilmek istendi.

Daha öncede gözaltına alınmıştı

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polisler, Rambo Okan'ı gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu bilinen Okan Güler daha önce de Fenerbahçe için birçok kez gözaltına alınmıştı.







