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- Rambo Okan'ın, Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı anlar kamerada
Rambo Okan'ın, Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı anlar kamerada
- 06.05.2022 - 13:13
- Güncelleme : 06.05.2022 - 13:47
Trabzonspor’un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu, yurdun 4 bir yanında coşkuyla kutlandı.
Taraftarların coşkulu anları dünya medyasının da gündemine otururken, 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Trabzonspor bayrağı asıldı.
DHA’nın haberine göre; Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda şampiyon olmayı 30 Nisan Cumartesi günü garantileyen Trabzonspor'un bayrağı, 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler tarafından indirilmeye çalışıldı.
Bayrağın köprü korkuluklarına bağlanan iplerini kesen Güler’in o anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.
“Trabzonlular, bayrağınızı iniyorum”
Güler, “Trabzonlular, bayrağınızı iniyorum. Tamam mı? Alın.” derken, trafikteki araçların teki olarak korna çaldığı anlar yer aldı.
Gözaltına alınan Okan Güler, Trabzonspor bayrağının iplerini kestiğini itiraf etti. Güler ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Rambo Okan'ın, Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı anlar ViDEO