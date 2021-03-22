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- Rasulayn’da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı
Rasulayn’da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı
Cezaevine yönelik düzenlenen saldırıda 2’si çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.
- DHA
- 22.03.2021 - 12:25
- Güncelleme : 22.03.2021 - 12:28
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Rasulayn kentinde, gece geç saatlerinde PKK/YPG’li teröristlerce cezaevine yönelik saldırı düzenlendi.
Meydana gelen patlamada, cezaevine yakın bir evde hasar oluştu.
2’Sİ ÇOCUK 4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Ceylanpınar’da hissedilen patlamada 2'si çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı. Yaralılar ilçe merkezindeki hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri, saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı.