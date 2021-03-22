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    Rasulayn’da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı

    Cezaevine yönelik düzenlenen saldırıda 2’si çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 12:28
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    Rasulayn’da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı

    Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Rasulayn kentinde, gece geç saatlerinde PKK/YPG’li teröristlerce cezaevine yönelik saldırı düzenlendi.

    Meydana gelen patlamada, cezaevine yakın bir evde hasar oluştu.

    2’Sİ ÇOCUK 4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Ceylanpınar’da hissedilen patlamada 2'si çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı. Yaralılar ilçe merkezindeki hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

    Güvenlik güçleri, saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı.

    Rasulayn’da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı #1

    Rasulayn’da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı #2

    Rasulayn’da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı #3

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