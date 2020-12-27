- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Denizli'de refüje çarpan kamyonetteki 2 kişi sıkıştı
Denizli'de refüje çarpan kamyonetteki 2 kişi sıkıştı
Çarpmanın etkisiyle sıkışarak yaralanan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 27.12.2020 - 16:17
- Güncelleme : 27.12.2020 - 16:18
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kamyonet sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde çarparak kaza yaptı.
Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan vatandaş kamyonette sıkıştı.
DEMİRLERİ KESEREK KURTARDILAR
Yoldan geçen diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri spiral makinesi yardımıyla demirleri keserek yaralıları sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.
Ardından kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.