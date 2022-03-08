Rekabet Kurulu’ndan 24 teşebbüse ilişkin açıklama

Rekabet Kurulu’nun araç satış pazarındaki 24 teşebbüse ilişkin soruşturması tamamladı. İhlale dayalı bir bilgiye ulaşılamadığı, böylelikle idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Rekabet Kurulu, birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren 24 teşebbüs ile ilgili açıklama yaptı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütörlerin ve araç kiralama şirketlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4’üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

İDARİ PARA CEZASI YOK

Kurul, söz konusu 24 teşebbüsün ilgili kanun hükümlerini ihlal ettiklerine yönelik bilgi, belge ve bulgu bulunmadığından idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.