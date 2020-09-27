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Reyhanlı’da motosikletli sürücü otomobil ve panoya çarptı: 1 ölü

Reyhanlı’da motosikletli sürücü otomobil ve panoya çarptı: 1 ölü

İlk olarak ani şekilde şerit değiştiren otomobile ardından da reklam panolarına çarpan motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken, diğeri de ağır yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.