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    Reyhanlı’da motosikletli sürücü otomobil ve panoya çarptı: 1 ölü

    İlk olarak ani şekilde şerit değiştiren otomobile ardından da reklam panolarına çarpan motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken, diğeri de ağır yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 17:01
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    Reyhanlı’da motosikletli sürücü otomobil ve panoya çarptı: 1 ölü

    Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde bir otomobilin kontrolsüz şekilde şerit değiştirmesi üzerine hızlı gelen motosikletin freni tutmadı.

    Önce otomobile çarpan motosiklet daha sonra orta refüj üzerinde bulunan reklam panolarına çarptı.

    REKLAM PANOSUNA SAVRULDULAR

    Çarpmanın şiddetiyle motosikletten uçan Hakan Şanverdi ve Fatih Karaahmetli, reklam panolarına savruldu. Ağır yaralanan Hakan Şanverdi ve Fatih Karaahmetli, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Hatay'da motosikletli gençler önce otomobile ardından da reklam panosuna çarptı İZLE

    BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ AĞIR YARALI

    Şanverdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Karaahmetli'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor…

    Reyhanlı’da motosikletli sürücü otomobil ve panoya çarptı: 1 ölü #1

    Reyhanlı’da motosikletli sürücü otomobil ve panoya çarptı: 1 ölü #2

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