Reynmen ile Bircan Bali'nin davasında karar

Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş’ın sunucu Bircan Bali’yi ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Yusuf Aktaş’ın beraatine hükmedildi.

2 yıl önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“Elimden ne geliyorsa yapacağım”

Aktaş, paylaşımına “Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş, ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu story’lerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda.” notunu düştü.

4 yıla kadar hapsi istendi

Bunun üzerine Bircan Bali, savcılığa şikayette bulundu.

Yusuf Aktaş hakkında, Bircan Bali'ye yönelik ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali'nin avukatları hazır bulundu.

“Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz”

Duruşmada esasa ilişkin beyanda bulunan müşteki Bircan Bali’nin avukatı, “Aynı paylaşım nedeniyle müştekisinin Ece Erken olduğu dosyada mahkumiyet kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanığın şikayetine ilişkin de takipsizlik kararı verilmiştir ve bu karar da kesinleşmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

“Ne tehdit ne de hakaret suçları oluşmamıştır”

Sanık Yusuf Aktaş’ın avukatı ise “Ne tehdit ne de hakaret suçları oluşmamıştır. Müvekkil, hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple ‘tehdit’ suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim.” ifadelerini kullandı.

Reynmen’in beraatine hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme kararında, sanık Yusuf Aktaş’ın eylemini müştekinin televizyon programında kendisi hakkındaki olumsuz eleştirilere karşı tepki olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca, söz konusu paylaşımın tamamında sanığın hukuki anlamda elinden ne geliyorsa yapacağını ve bunu ‘tehdit’ amacıyla söylediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.