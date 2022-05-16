Rıza Kayaalp'in karıştığı kazanın raporu ortaya çıktı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in aracıyla bir tırın karıştığı kazada yaşamını yitiren 55 yaşındaki yayanın, 150 metre ilerideki alt geçidi kullanmak yerine ışıksız yolu tercih ettiği belirlendi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, geçtğimiz gün trafik kazasına karışmıştı.

Otomobiliyle Sivas-Ankara arasındaki E-88 karayolunun Yozgat Çalatlı köyü mevkiinde seyir halinde olan Kayaalp, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e çarpmıştı.

Tırın da çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yola savrulan iki çocuk babası Dolgunyürek, daha sonra da tırın çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Rıza Kayaalp gözaltına alınıp serbest kaldı

Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza raporu ortaya çıktı: Alt geçit kullanılmadı

DHA'nın haberine göre; jandarmanın hazırladığı kaza raporunda Dolgunyürek'in, 150 metre ileride bulunan alt geçit yerine ışıklandırma bulunmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalıştığı; Kayaalp'in, aniden yola çıkan Dolgunyürek'e otomobilinin sağ çamurluk ve aynası ile çarptığı belirtildi.