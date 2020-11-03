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- Rıza Bey Apartmanı'ndan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Rıza Bey Apartmanı'ndan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Deprem faciasının ardından enkazdan Zafer Altınsaray ve eşi Filiz Altunsaray’ın cansız bedeni çıkarıldı.
- DHA
- 03.11.2020 - 02:56
- Güncelleme : 03.11.2020 - 09:02
İzmir’de deprem nedeniyle yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
KARI KOCANIN CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARILDI
Depremde enkaza dönüşen Rızabey Apartmanı'ndan saat 23.00 sıralarında bir erkek cesedi çıkartıldı.
Yapılan incelemede, cesedin Zafer Altınsaray ait olduğu belirlendi.
Rızabey Apartmanı'ndaki enkazdan çıkartılan Zafer Altunsaray’ın ardından eşi Filiz Altunsaray’ın da cansız bedeni çıkartıldı.
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