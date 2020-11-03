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    Rıza Bey Apartmanı'ndan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

    Deprem faciasının ardından enkazdan Zafer Altınsaray ve eşi Filiz Altunsaray’ın cansız bedeni çıkarıldı.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 02:56
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 09:02
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    Rıza Bey Apartmanı'ndan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

    İzmir’de deprem nedeniyle yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    KARI KOCANIN CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

    Depremde enkaza dönüşen Rızabey Apartmanı'ndan saat 23.00 sıralarında bir erkek cesedi çıkartıldı.

    Yapılan incelemede, cesedin Zafer Altınsaray ait olduğu belirlendi.

    Rızabey Apartmanı'ndaki enkazdan çıkartılan Zafer Altunsaray’ın ardından eşi Filiz Altunsaray’ın da cansız bedeni çıkartıldı.

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