Rize sahilinde kameriyeye zarar veren grup kameralara yansıdı 4 kişilik bir grup, bölgede bulunan ahşap kameriyeyi devirmek için uzun süre sallayıp, yerinden oynattı. Çayeli Belediyesi o anları paylaşarak, "Ayıptır, günahtır" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde garip bir olay yaşandı. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi. Kimliği belirsiz bir grup genç, öğle saatlerinde sahilde bir araya geldi. Burada kent sakinlerinin yaz, kış değerlendirmesi için yapılan ahşap kameriyeler, gençler tarafından hedef alındı. Kameriyeleri yıkmaya çalıştılar Uzun süre kameriyeyi sallayan grup, devirmeye çalıştı. Aralarından birinin, çatı kısmının üzerine çıkıp, yerinden oynattığı kameriyeyi deviremeyen şüpheliler, bölgeden uzaklaştı. O anlar kamerada Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; sallanan kameriyenin, bir süre yan yattığı ancak devrilmediği görüldü. Suç duyurusunda bulunulacak Çayeli Belediyesi, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu görüntüyü üzülerek paylaşıyoruz! Yorum sizlerin. Ayıptır, günahtır." notunu düştü. Belediye ayrıca şüpheliler hakkında 'kamu malına zarar vermek' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı.