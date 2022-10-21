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    Rize'de 31 ayrı noktada toprak kayması yaşandı

    Geçtiğimiz gün yapılan uyarının ardından beklenen şiddetli sağanak yağış kenti etkisi altına aldı. Toprak kayması ve heyelanın yaşandığı bölgede kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.
    • 21.10.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 15:43
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    Rize'de 31 ayrı noktada toprak kayması yaşandı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

    Bu kapsamda vatandaşların sel baskını ve toprak kayması gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi.

    Dün akşam saatlerinde Rize'de şiddetli yağış başladı.

    31 ilçe olumsuz etkilendi

    Sabah saatlerine kadar devam eden yağmurun kenti olumsuz etkiledi.

    Ardeşen ilçesinde 8, Fındıklı ilçesinde 5, Pazar ilçesinde 5, Kalkandere ilçesinde 3, Çayeli ilçesinde 2 ve merkezde 8 olmak üzere toplamda 31 ayrı noktada toprak kayması ve heyelan meydana geldi.

    İHA'nın aktarımına göre; kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Rize de 31 ayrı noktada toprak kayması yaşandı #1

    1 araç toprak altında kaldı

    Öte yandan Ardeşen ilçesi Duygulu köyünde ise kapanan dere yatağına müdahale etmek isteyen köy muhtarı İsmail Topaloğlu’nun aracı heyelan nedeniyle dev toprak kütlesinin altında kaldı.

    Aracın bulunduğu yerden çıkartılması ve köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarından çalışmalar sürdürülüyor.

    Rize'de 31 ayrı noktada toprak kayması yaşandı VİDEO

    Rize de 31 ayrı noktada toprak kayması yaşandı #2

    Rize de 31 ayrı noktada toprak kayması yaşandı #3

    Rize de 31 ayrı noktada toprak kayması yaşandı #4


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