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- Rize’de 8 tabancanın ele geçirildiği araçtaki 3 kişi tutuklandı
Rize’de 8 tabancanın ele geçirildiği araçtaki 3 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın içinden çıkan 8 tabancayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 05.04.2021 - 18:07
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde denetim yapıldı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.
Aramada, aracın vites kolunun altındaki özel bölmenin yanı sıra farklı yerlere saklanmış 8 adet el yapımı tabanca, 8 şarjör ve 29 fişek ele geçirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden H.B., V.T., C.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.