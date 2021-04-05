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    Rize’de 8 tabancanın ele geçirildiği araçtaki 3 kişi tutuklandı

    Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın içinden çıkan 8 tabancayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 18:07
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    Rize’de 8 tabancanın ele geçirildiği araçtaki 3 kişi tutuklandı

    Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde denetim yapıldı.

    Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.

    Aramada, aracın vites kolunun altındaki özel bölmenin yanı sıra farklı yerlere saklanmış 8 adet el yapımı tabanca, 8 şarjör ve 29 fişek ele geçirildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Olayla ilgili araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden H.B., V.T., C.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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    Rize’de 8 tabancanın ele geçirildiği araçtaki 3 kişi tutuklandı #2

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    Rize’de 8 tabancanın ele geçirildiği araçtaki 3 kişi tutuklandı #4

    Rize’de 8 tabancanın ele geçirildiği araçtaki 3 kişi tutuklandı #5

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