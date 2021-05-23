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    Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi

    Rize’de aç kalan ayılar yaşam alanına inerek bir eve zarar verdi.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 17:40
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    Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Verçenik yaylasında kış uykusundan uyanarak yüksek kesimlerde yiyecek bir şeyler bulamayan ayılar, köylülerin yaşam alanlarına kadar indi.

    EVE GİREN AYI, ORTALIĞI YERLE BİR ETTİ

    Miktad Yılmaz’a ait evin camını parçalayarak içeriye giren ayı evin altını üstüne getirdi.

    Evde yiyecek bir şey bulamayan ayı eşyaları evin içerisinden dışına taşıdı.

    Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi ViDEO

    Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi #1

    Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi #2

    Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi #3

    Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi #4

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