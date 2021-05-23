Rize’de aç kalan ayılar yaşam alanına inerek bir eve zarar verdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Verçenik yaylasında kış uykusundan uyanarak yüksek kesimlerde yiyecek bir şeyler bulamayan ayılar, köylülerin yaşam alanlarına kadar indi.

EVE GİREN AYI, ORTALIĞI YERLE BİR ETTİ

Miktad Yılmaz’a ait evin camını parçalayarak içeriye giren ayı evin altını üstüne getirdi.

Evde yiyecek bir şey bulamayan ayı eşyaları evin içerisinden dışına taşıdı.

Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi ViDEO