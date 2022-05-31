Rize’de, aç kalan ayılar yayla evinin altını üstüne getirdi

Eksik gidermek için gittiği yayla evinin aç kalan ayılar tarafından talan edildiğini belirten Zeki Altun, “İnsan insana böyle zulmetse dayanamayız” dedi.

Rize’de ikamet eden Zeki Altun, yayla sezonu öncesinde eksiklerini tamamlamak için Çamlıhemşin ilçesine bağlı Verçenik Yaylası’ndaki evine gitti.

Evinin ve evinin yanında bulunan elektrik enerjisi temin ettiği güneş enerji panellerini ayılar tarafından talan edildiğini gören Altun, her yıl aynı şeyi yaşadıklarını belirtti.

“Kapıyı kırıp evi paramparça etmiş”

DHA'nın haberine göre; ayı saldırılarıyla ilgili nasıl bir tedbir alınacağını bilmediklerini ifade eden Zeki Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Ayılar kapıyı kırıp evi paramparça etmiş. Evin içi talan olmuş. Sadece benim evimi paramparça etmediler. 5-6 arkadaşımızın da evine girmişler. Tedbir alamıyoruz.

“İnsan insana böyle zulüm etse dayanamayız”

Ayı olduğunu bilmesek insan yaptı diyeceğiz. İnsan insana böyle zulmetse dayanamayız. Bunun cezasının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunları yetkililer kontrol etmesi lazım. Her yıl aynı şey yazık günah.”