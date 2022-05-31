Rize'de Afgan işçinin öldürüldüğü saldırıda 'Zafer Partisi' detayı

Afganların öldüğü ve yaralandığı olayın failinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gözden kaçmadı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde meydana gelen olayda, Gökmen Topal isimli şahıs ile 2’si çay toplamak için Rize’de bulunan Afganistan uyruklu olmak üzere 3 kişi arasında çıkan tartışma alevlenince silahlı kavgaya dönüştü.

Sebebi henüz bilinemeyen bir neden ötürü büyüyen tartışmada Gökmen Topal, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı.

2 Afganistan uyruklu şahsı vurdu, biri öldü

Kurşunların hedefi olan Afganistan uyruklu Şemsettin Muradi hayatını kaybederken, yaralanan Afganistan uyruklu Davut Sezai ve Murat Kurt ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Gökmen Topal, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar

Olayda 2’si Afgan 3 kişiyi yaralayan Gökmen Topal’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gözden kaçmadı.

İHA'nın aktardığına göre paylaşımlarda Topal’ın, geçici sığınmacılar karşıtı yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Zafer Partisi ve Genel Başkanı Ümit Özdağ sempatizanı olduğu ortaya çıktı.