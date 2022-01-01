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    Rize'de ağaç kesen 5 yabancı uyruklu yakalandı

    Ardeşen ilçesinde Gürcistan uyruklu kişiler, ormanda ağaç keserken yakayı ele verdi.
    • AA
    • 01.01.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 14:02
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    Rize'de ağaç kesen 5 yabancı uyruklu yakalandı

    Rize'de yabancı uyruklu bir grubun ağaç kestiği tespit edildi.

    Ardeşen ilçesinde Tunca beldesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde tapulu arazideki ormanlık alanda yabancı uyruklu kişilerin ağaç kestiğini görenler durumu jandarmaya ihbar etti.

    AĞAÇ KESERKEN YAKALANDILAR

    Jandarma ekipleri, olayla ilgili Mindia D, Koba D, Rati G, Otari B. ve Xatuna B'yi gözaltına aldı.

    Ağaç keserken yakayı ele veren şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Rize de ağaç kesen 5 yabancı uyruklu yakalandı #1

    3 KİŞİ SERBEST, 2 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

    Mindia D, Rati G. ve Otari B. çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

    Yurda kaçak girdikleri belirlenen Koba D. ile Xatuna B. sınır dışı edildi.


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