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- Rize'de ağaç kesen 5 yabancı uyruklu yakalandı
Rize'de ağaç kesen 5 yabancı uyruklu yakalandı
Ardeşen ilçesinde Gürcistan uyruklu kişiler, ormanda ağaç keserken yakayı ele verdi.
- AA
- 01.01.2022 - 14:01
- Güncelleme : 01.01.2022 - 14:02
Rize'de yabancı uyruklu bir grubun ağaç kestiği tespit edildi.
Ardeşen ilçesinde Tunca beldesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde tapulu arazideki ormanlık alanda yabancı uyruklu kişilerin ağaç kestiğini görenler durumu jandarmaya ihbar etti.
AĞAÇ KESERKEN YAKALANDILAR
Jandarma ekipleri, olayla ilgili Mindia D, Koba D, Rati G, Otari B. ve Xatuna B'yi gözaltına aldı.
Ağaç keserken yakayı ele veren şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 KİŞİ SERBEST, 2 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ
Mindia D, Rati G. ve Otari B. çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Yurda kaçak girdikleri belirlenen Koba D. ile Xatuna B. sınır dışı edildi.