Etkili sağanak yağış sonrası taşan şelale, korku dolu anlara yol açtı.

Rize'de sağanak yağış, şiddetini artırdı.

Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, bölgede bu sabah başlayan ve zaman zaman etkisini gösteren yağış nedeniyle taştı.

Taşkın nedeniyle araç yolu su altında kalarak, trafiğe kapandı.

ŞELALENİN TAŞMA ANI

Bölgede yer alan işletmelerden birinin sahibi olan Metin Saklı, o anları kaydederken, "Allah'ım bizi afetlerden koru. Çok zamandır şelale bu kadar taşmamıştı." diye konuştu.

Rize'de Ağaran Şelalesi taştı ViDEO