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    Rize'de Ağaran Şelalesi taştı

    Etkili sağanak yağış sonrası taşan şelale, korku dolu anlara yol açtı.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 17:49
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    Rize'de Ağaran Şelalesi taştı

    Rize'de sağanak yağış, şiddetini artırdı.

    Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, bölgede bu sabah başlayan ve zaman zaman etkisini gösteren yağış nedeniyle taştı.

    Taşkın nedeniyle araç yolu su altında kalarak, trafiğe kapandı.

    ŞELALENİN TAŞMA ANI

    Bölgede yer alan işletmelerden birinin sahibi olan Metin Saklı, o anları kaydederken, "Allah'ım bizi afetlerden koru. Çok zamandır şelale bu kadar taşmamıştı." diye konuştu.

    Rize'de Ağaran Şelalesi taştı ViDEO

    Rize'de Ağaran Şelalesi taştı #1

    Rize'de Ağaran Şelalesi taştı #2

    Rize'de Ağaran Şelalesi taştı #3

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