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    Rize'de arenadan kaçan boğalar panik yarattı

    Arenadan kaçan boğalar, seyircilerin bulunduğu alana girdi. Kaçışanların panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 06.06.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 12:00
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    Rize'de arenadan kaçan boğalar panik yarattı

    Rize'de 26’ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında, Galer Düzü Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri gerçekleştirildi.

    Ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde 50 boğanın güreşi, ilgiyle izlendi.

    Seyircilerin arasına daldılar

    Güreşlerin sonunda arenadan kaçan ve seyircilerin arasına giren boğalar ise paniğe neden oldu.

    Güçlükle yakalandılar

    DHA'nın haberine göre; karşılarında boğaları görenler, kaçarak araçların arkasına saklanmaya çalışırken, kimileri de ellerindeki değneklerle uzaklaştırmaya çalıştı.

    Boğalar, daha sonra sahipleri tarafından yakalanarak ahırlarına götürüldü.

    Rize'de arenadan kaçan boğalar panik yarattı VİDEO

    Rize de arenadan kaçan boğalar panik yarattı #1

    Rize de arenadan kaçan boğalar panik yarattı #2

    Rize de arenadan kaçan boğalar panik yarattı #3

    Rize de arenadan kaçan boğalar panik yarattı #4

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    Rize de arenadan kaçan boğalar panik yarattı #6

    Rize de arenadan kaçan boğalar panik yarattı #7

    Rize de arenadan kaçan boğalar panik yarattı #8

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