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    Rize’de arkadaşına kurşun yağdırdı

    Tartıştığı arkadaşı ile yol üzerinde karşılaşan şahıs, belindeki silahı çıkararak arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 26.06.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 10:12
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    Rize’de arkadaşına kurşun yağdırdı

    Rize’nin Derepazarı ilçesinde ikamet eden Yusuf Yıldırım (38), arkadaşı Sadık Karaoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Telefonda yaşanan tartışmanın ardından Karaoğlu, kendisine kızan arkadaşını sakinleştirmek için yanına gitmeye başladı.

    Merkez Mahallesi'nde karşılaşan şahısların arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    SİLAH TUTUKLUK YAPTI

    Yusuf Yıldırım isimli şahıs, belinden çıkardığı silahla Karaoğlu’na  ateş etti.

    Arkadaşını omzundan, kalbinden, karnından ve sırtından 4 kurşunla vuran Yıldırım, 4’üncü kurşundan sonra silah tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı.

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    SİLAHINI DENİZE ATTI

    Balıkçı barınaklarına kaçan Yıldırım, silahını denize attı.

    Yapılan çalışma ile yakalanan saldırganın silahı, denizden çıkartıldı.

    Rize’de arkadaşına kurşun yağdırdı VİDEO

    YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı halde Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Olay anları, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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