Tartıştığı arkadaşı ile yol üzerinde karşılaşan şahıs, belindeki silahı çıkararak arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Rize’nin Derepazarı ilçesinde ikamet eden Yusuf Yıldırım (38), arkadaşı Sadık Karaoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefonda yaşanan tartışmanın ardından Karaoğlu, kendisine kızan arkadaşını sakinleştirmek için yanına gitmeye başladı.

Merkez Mahallesi'nde karşılaşan şahısların arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Yusuf Yıldırım isimli şahıs, belinden çıkardığı silahla Karaoğlu’na ateş etti.

Arkadaşını omzundan, kalbinden, karnından ve sırtından 4 kurşunla vuran Yıldırım, 4’üncü kurşundan sonra silah tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı.

SİLAHINI DENİZE ATTI

Balıkçı barınaklarına kaçan Yıldırım, silahını denize attı.

Yapılan çalışma ile yakalanan saldırganın silahı, denizden çıkartıldı.

Rize’de arkadaşına kurşun yağdırdı VİDEO



YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı halde Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay anları, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.