Rize'de ata tohumu takası yapıldı Fındıklı ilçesinde bu sene 4’üncüsü düzenlenen 'Tohum Takası Etkinliği’ kapsamında, 5 milyon ata tohumu dağıtıldı. Tohumlar, kısa sürede tükendi.

Türkiye'de ata tohumu ile doğal ve yerel ürünler yetiştiriliyor.

Bu kapsamda yurdun çeşitli noktalarında ata tohumunun önemine dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak için etkinlikler düzenleniyor.

Rize'de de Tohum Takası Etkinliği’ düzenlendi.

Fındıklı Belediyesi ve Ziraat Odası iş birliğiyle Hayati Aykut Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy ve yönetim kurulu ile çok sayıda çiftçi ve kent sakini katıldı. Parka kurulan stantlarda sergilenen tohumlar, sıraya girenlere kısa sürede dağıtıldı.

"Tohum aynı zamanda gelecek demek, özgürlük demek"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, “Bu yıl 4’üncüsünü düzenlediğimiz, 'Tohum Takas Şenliği'ne haklımızın ilgisi çok yüksek. Aynı zamanda bugün fındıklının düşman işgalinden kurutuşunun 105’inci yılını kutluyoruz. Deprem dolayısıyla etkililiklerini iptal edip çelenkle kutlama programımızı gerçekleştirdik.

Tohum aynı zamanda gelecek demek, özgürlük demek. Bizim geleneksel doğal tohumları korunması lazım. Biz bu etkinlikleri geleneğimizi geleceğimize taşımak için yapıyoruz. Ninelerimizin, dedelerimizin yastık altında sakladıkları tohumları yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu yıl 5 milyon tohum dağıtıyoruz"

Ata tohumunu önemsediklerini dile getiren Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, “Bu yıl 4’üncüsünü yaptığımız şenliği bugün burada gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında bölgeden tohum toplayarak başladık.

Bu tohumları üretim alanlarımızı çoğalttıktan sonra ilk yıl 100 bin fidan daha sonra 500 bin tohum sonra 1 milyon tohum ve bu yıl 5 milyon tohum dağıtıyoruz. Ata tohumunu önemsiyoruz çünkü hibrit tohum ile ata tohumu arasındaki farkı biliyoruz” diye konuştu.