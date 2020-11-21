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- Rize'de Atatürk'e hakaret eden şahıs ayağından vuruldu
Rize'de Atatürk'e hakaret eden şahıs ayağından vuruldu
İl merkezindeki bir kıraathanede meydana gelen olayda, bir kişi, daha önce Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı arkadaşını, yeniden Atatürk'e hakaret edince ayağından yaraladı.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 00:30
Rizenabiz.com sitesinin haberine göre, Rize merkezde bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda İ.K. isimli şahıs, kahvehanede birlikte oturduğu Z.Y.'yi daha önce Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmemesi noktasında uyardı.
AYAĞINDAN YARALADI
Uyarıyı dikkate almayan Z.K.'yı yeniden uyaran İ.K., arkadaşının uyarıları dikkate almadığını fark edince aralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda, İ.K, belinden çıkardığı tabanca ile Z.Y.'yi tek el ateş ederek ayağından yaraladı.
Olay sonrası Silahla ayağından yaralanan Z.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu İ.Keskin'in ise Polis tarafından gözaltına alındığı bugün Rize cumhuriyet savcılığına çıkartılarak sorgusu yapılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.