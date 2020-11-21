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Rize'de Atatürk'e hakaret eden şahıs ayağından vuruldu

Rize'de Atatürk'e hakaret eden şahıs ayağından vuruldu

İl merkezindeki bir kıraathanede meydana gelen olayda, bir kişi, daha önce Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı arkadaşını, yeniden Atatürk'e hakaret edince ayağından yaraladı.