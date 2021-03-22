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    Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam boğularak öldü

    Fındıklı ilçesinde atkısı devirli matkaba dolanan yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 21:12
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 22:15
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    Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam boğularak öldü

    İlçeye bağlı Aksu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kendisine ait hobi atölyesinde çalışan  79 yaşındaki Yerişan Öztürk’ün bir anlık dalgınlık sonucunda atkısı çalıştığı sütunlu matkaba dolandı.

    BOĞAZINA DOLANAN ATKI NEDENİYLE BOĞULARAK ÖLDÜ

    Matkapla beraber olduğu yere devrilen Öztürk hayatını kaybetti. Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldıran Öztürk’ün ilk belirlemelere göre boğazına dolanan atkı nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi Rize Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
    Olayla ilgili inceleme sürüyor.
    Rize de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam boğularak öldü #1

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