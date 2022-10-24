Petrol
91.33
-0.01%
Euro
18.3875
0.31%
Dolar
18.6033
0.12%
Altın
987.56
-0.29%
Borsa
3978
1.09%
Bitcoin
365.548
-0.56%
BTXN Coin
10.13
1.80%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Rize'de ayılar boş evi yokladı

    Pazar'da Ayhan Beyaz'a ait boş evin çevresinde yiyecek arayan 3 ayı, kameralara yansıdı. Ev sahibi, akrabalarını aradı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
    • 24.10.2022 - 22:00
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 22:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de ayılar boş evi yokladı

    Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Aktaş köyüne çayını toplamak için giden Ayhan Beyaz, hasadının ardından İstanbul'a geri döndü.

    Köyündeki evinin etrafını görebilmek için yerleştirdiği güvenlik kamerasını kontrol eden Beyaz, gördükleri karşısında şoke oldu.

    Ayılar eve girmek istedi

    Ayhan Beyaz, yüksek kesimlerde yiyecek bir şeyler bulamayan 3 ayının evine girmek için uğraştığı anları izledi.

    Ev sahibi akrabalarını uyardı

    Gece saat 22.40 sıralarında ayıların evinin etrafında olduğunu gören Beyaz, köyündeki akrabalarını cep telefonuyla arayarak evinin çevresinde ayı gördüğünü söyledi ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Ayılar gözden kayboldular

    İHA'nın haberine göre; yiyecek aramak için köye kadar inen 3 ayı evin etrafında bir süre dolandıktan sonra gözden kayboldu.

    Rize'de ayılar boş evi yokladı VİDEO


    Rize de ayılar boş evi yokladı #1

    Rize de ayılar boş evi yokladı #2

    Rize de ayılar boş evi yokladı #3

    Rize de ayılar boş evi yokladı #4


    Mustafa Varank'tan Bilgisayar Olimpiyatı değerlendirmesi
    Ekonomi

    Mustafa Varank'tan Bilgisayar Olimpiyatı değerlendirmesi

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Avcılar'da sağlık ocağında tanışan yaşlı çift dünyaevine girdi
    Yaşam

    Avcılar'da sağlık ocağında tanışan yaşlı çift dünyaevine girdi

    Görüş Bildir