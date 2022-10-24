Pazar'da Ayhan Beyaz'a ait boş evin çevresinde yiyecek arayan 3 ayı, kameralara yansıdı. Ev sahibi, akrabalarını aradı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Aktaş köyüne çayını toplamak için giden Ayhan Beyaz, hasadının ardından İstanbul'a geri döndü.

Köyündeki evinin etrafını görebilmek için yerleştirdiği güvenlik kamerasını kontrol eden Beyaz, gördükleri karşısında şoke oldu.

Ayılar eve girmek istedi

Ayhan Beyaz, yüksek kesimlerde yiyecek bir şeyler bulamayan 3 ayının evine girmek için uğraştığı anları izledi.

Ev sahibi akrabalarını uyardı

Gece saat 22.40 sıralarında ayıların evinin etrafında olduğunu gören Beyaz, köyündeki akrabalarını cep telefonuyla arayarak evinin çevresinde ayı gördüğünü söyledi ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayılar gözden kayboldular

İHA'nın haberine göre; yiyecek aramak için köye kadar inen 3 ayı evin etrafında bir süre dolandıktan sonra gözden kayboldu.

Rize'de ayılar boş evi yokladı VİDEO



