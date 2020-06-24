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    Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza

    Sürücü Süleyman Düzgün ile yanındaki oğlunun hayatlarını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 24.06.2020 - 16:10
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    Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza #1

    Rize'nin Gülbahar Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, Süleyman Düzgün'ün kullandığı 61 KJ 786 otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı araca çarpmıştı.

    2 ÖLÜ, 1 YARALI

    Kazada, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Süleyman Düzgün (62) ile yanındaki oğlu Adem Düzgün (14) olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.

    İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Yusuf Sinan Akbulut ise Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

    Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza #2

    KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan polisin başlattığı soruşturmada, kazanın mobese kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, araçlardan fırlayan parçaların çevreye savrulduğu anlar dikkat çekti.

    Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza

    Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza #3

    Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza #4

    Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza #5

    Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza #6

    Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza #7

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