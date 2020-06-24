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- Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza
Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza
Sürücü Süleyman Düzgün ile yanındaki oğlunun hayatlarını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
- DHA
- 24.06.2020 - 16:10
Rize'nin Gülbahar Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, Süleyman Düzgün'ün kullandığı 61 KJ 786 otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı araca çarpmıştı.
2 ÖLÜ, 1 YARALI
Kazada, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Süleyman Düzgün (62) ile yanındaki oğlu Adem Düzgün (14) olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Yusuf Sinan Akbulut ise Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.
KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan polisin başlattığı soruşturmada, kazanın mobese kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, araçlardan fırlayan parçaların çevreye savrulduğu anlar dikkat çekti.
Rize'de baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza