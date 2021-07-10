Rize'de babası kaybolan genç, 6 gündür kıyıdan ayrılmıyor

Serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hasan Furuncu’yu arama çalışmaları devam ederken, Furuncu’nun oğlu Selçuk Furuncu kıyıdaki bekleyişini sürdürüyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Hasan Furuncu, serinlemek için denize girdi.

Denize giren yaşlı adam bir süre sonra akıntıya kapıldı. Dalgalarla bir süre mücadele eden Furuncu başarılı olamadı ve gözden kayboldu. Furuncu'yu arama çalışmalarında 6. gün geride kalırken, oğlu Selçuk Furuncu babasının arandığı bölgeden ayrılmıyor.

AİLE GELECEK GÜZEL HABERİ BEKLİYOR

İhbarla bölgeye gelen AFAD, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, Furuncu için arama çalışması başlattı.

Ancak yaşlı adamla ilgili henüz bir ize rastlamayan ekipler, 6. günde de arama çalışmalarını sürdürdü.

Sahil Güvenlik ekipleri denizde, AFAD ekipleri ise kıyıda tarama yaptı.

Kıyıda bekleyen Furuncu'nun yakınları ise ekiplerden gelecek haberi bekliyor.





"İNŞALLAH KARADENİZ BABAMI GERİ VERİR"

Kıyıda çalışmaları izleyen Hasan Furuncu'nun oğlu Selçuk Furuncu ise "Bir mucize olsa ve babam sağ çıksa ama şu anda bedenine ulaşmaktan başka bir şey düşünemiyoruz. Babam durgun suda bile denize girmek istemezdi. O gün ne oldu, ne yaşandı, o dalgaların arasına nasıl girdi; bilmiyoruz.

Koşa koşa denize girmiş, yanındakiler uyarmış ama o suya atlamış. Dalgaların arasında baygınlık geçirdiğini düşünüyoruz çünkü görüntüde sadece ‘İmdat’ diye bağırıyor ve hiçbir çabalama görmüyoruz.

Ekipler ona ulaşabilmek için her türlü çalışmayı yapıyor ama henüz bir sonuç yok. Bulunana kadar burada beklemeye devam edeceğiz. İnşallah Karadeniz, babamı bize geri verir” diye konuştu.







