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    Rize'de beton mikseri markete daldı: 2 yaralı

    Kontrolden çıkan beton mikserinin marketin üstüne yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 22.05.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 16:47
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    Rize'de beton mikseri markete daldı: 2 yaralı

    Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Hoşdere köyünde Hakan Kolçak'ın kullandığı beton mikseri, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yolun alt kısmında kalan marketin üzerine yuvarlandı.

    2 YARALI

    Kazada yaralanan sürücü Kolçak ve market sahibi Hatice Çavuşoğlu, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Beton mikseri vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

    Rize'de beton mikseri markete daldı VİDEO

    "MUCİZE YAŞADIK"

    Kazanın görgü tanıklarından Emre Çavuşoğlu, ani bir gürültüyle irkildiklerini söyledi.

    Markette yengesi ve kuzenlerinin bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "İlk başta çok kişinin altında kaldığını düşünerek büyük korku yaşadık. Çok şükür sadece yaralanma oldu. Büyük mucize yaşadık." dedi.

    Kaza sırasında yengesinin balkondan düşerek yaralandığını ifade eden Ensar Çavuşoğlu da büyük korku yaşadıklarını aktardı.

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