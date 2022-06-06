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    Rize'de binanın terasında yangın

    Çayeli ilçesinde çıkan yangın, çevre belediyeler ve Rize-Artvin Havalimanı’ndan gelen DHMİ'ye ait ekipler tarafından söndürüldü.
    • 06.06.2022 - 05:04
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    Rize'de binanın terasında yangın

    Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi, Ali Okumuş Caddesi üzerindeki Mevla Apartmanı’nın teras katında yangın çıktı. Yangını görenlerin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından apartman sakinleri tarafından bina tahliye edildi.

    Alevler büyüdü, patlama yaşandı

    Alevlerin büyümesiyle yanan evde tüp olduğu düşünülen bir patlama meydana gelince ses tüm ilçede yankılandı.

    Rize de binanın terasında yangın #1

    Merkez ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti

    İHA'nın aktardığına göre; Rize Belediyesi, Çayeli Belediyesi, Kaçkar İtfaiye Birliği ve Ardeşen Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel sektör firmalara ait peyzaj çalışması yapan su tankerleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait Rize-Artvin Havalimanı’nda görevli yangın söndürme ekiplerinin de müdahale ettiği yangın nedeniyle ilçe merkezi de yoğun bir duman bulutunun altında kaldı.

    Rize de binanın terasında yangın #2

    2.5 saatlik uğraş ve yağmurla kontrol altına alındı

    Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine apartmanın dışında müdahale ederken bazı vatandaşlar ise bulundukları evlerden yanan eve su tutarak yangının sönmesi için mücadele verdi. Yangın 2.5 saatlik uğraşın ardından yağmurun da yağmaya başlamasıyla kontrol altına alındı.

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