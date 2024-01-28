Rize'de bir kişi tartıştığı kuzenini otomobilde tabanca ile vurarak öldürdü

DHA
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde O.S. (38), park halindeki otomobilde teyzesinin oğlu Şeref Kördal (41) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., belinden çıkardığı tabanca ile Kördal'a ateş ederek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerince can verdi
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kördal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kördal'ın cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Katil kuzen yakalandı
Katil kuzen, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgi soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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