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Rize'de bir kişi tartıştığı kuzenini otomobilde tabanca ile vurarak öldürdü

Rize'de bir kişi tartıştığı kuzenini otomobilde tabanca ile vurarak öldürdü Rize'de otomobil içerisinde tartıştığı kuzeni tarafından tabanca ile vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.