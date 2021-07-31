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    Rize'de borç kavgası: 1 ölü

    Ayşe Güney, ağabeyi Adem Güney’in borç nedeniyle tartıştığı eniştesinin kardeşi Ekrem Gemici’yi tabancayla vurarak öldürdü.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 12:52
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    Rize'de borç kavgası: 1 ölü

    Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Marbudam Yaylası'nda, Adem Güney, alacak verecek meselesi nedeniyle eniştesinin kardeşi Ekrem Gemici ile tartıştı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    ARAYA GİREN KIZ KARDEŞ KATİL OLDU

    Ağabeyi Adem Güney’i korumak isteyen Ayşe Güney, evdeki ruhsatsız tabanca ile Ekrem Gemici’ye ateş etti. Ağır yaralanan Gemici, yayladakiler tarafından Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ekrem Gemici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    GÖZALTINA ALINDI

    Ayşe Güney, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Rize de borç kavgası: 1 ölü #1

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