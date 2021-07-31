Rize'de borç kavgası: 1 ölü

Ayşe Güney, ağabeyi Adem Güney’in borç nedeniyle tartıştığı eniştesinin kardeşi Ekrem Gemici’yi tabancayla vurarak öldürdü.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Marbudam Yaylası'nda, Adem Güney, alacak verecek meselesi nedeniyle eniştesinin kardeşi Ekrem Gemici ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARAYA GİREN KIZ KARDEŞ KATİL OLDU

Ağabeyi Adem Güney’i korumak isteyen Ayşe Güney, evdeki ruhsatsız tabanca ile Ekrem Gemici’ye ateş etti. Ağır yaralanan Gemici, yayladakiler tarafından Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ekrem Gemici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

GÖZALTINA ALINDI

Ayşe Güney, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.