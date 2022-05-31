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    Rize'de çay işçileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

    Rize'de tartışan çay işçilerinden 1'ini tabancayla vurarak öldüren, 2'sini yaralayan Gökmen Topal, tutuklandı. Topal ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu ileri sürdü.
    • 31.05.2022 - 18:11
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 18:22
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    Rize'de çay işçileri arasında silahlı kavga: 1 ölü

    Pazar günü saat 21.00 sıralarında Rize'nin Pazar ilçesi Elmalık köyünde meydana gelen olayda, çay hasadı yaptıran Murat Kurt ile işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi ve Davut Mirzai ile yanlarına gelen Gökmen Topal arasında tartışma çıktı.

    Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökmen Topal, tabancayla 3 kişiyi vurup kaçtı.

    1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzay Ulvi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Diğer yaralılar ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre Gökmen Topal, jandarma ekipleri tarafından Çayeli ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Topal, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

    Alkollü olduğunu ve pişman olduğunu söyledi

    Gökmen Topal'ın ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu ileri sürerek tartıştığı kişilere rastgele ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

    Rize de çay işçileri arasında silahlı kavga: 1 ölü #1

    Rize de çay işçileri arasında silahlı kavga: 1 ölü #2

    Rize de çay işçileri arasında silahlı kavga: 1 ölü #3


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