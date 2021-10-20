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    Rize'de çay tarlasında heyelan anı

    Heyelan anı anbean kaydedilirken, vatandaşların yaşadığı korku kameraya yansıdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.10.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 17:13
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    Rize'de çay tarlasında heyelan anı

    Rize'de son günlerde görülen şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi.

    Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden yağış sonrası yamaçta kopma yaşandı.

    YAĞIŞIN ARDINDAN HEYELAN

    Kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları, çay tarlası ile ağaçları sürükleyerek yola taşıdı.

    Heyelan meydana gelen bölgenin yakınındaki 5 katlı ev ise hasar görmeden felaketi atlattı.

    VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

    Heyelan anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşların yaşadığı korku ve dua etmeleri kamera kaydına yansıdı.

    Rize'de çay tarlasında heyelan anı ViDEO

    Rize de çay tarlasında heyelan anı #1

    Rize de çay tarlasında heyelan anı #2

    Rize de çay tarlasında heyelan anı #3

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