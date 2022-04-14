Rize'de çay üreticilerine gübre hilesi son anda fark edildi

Rizeli çay üreticilerine gübre yerine mermer tozu satmaya çalışan Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu'na çiftçiler büyük tepki gösterdi.

Son dönemde ham madde ve enerji kalemlerine gelen zamlar yem ve gübre fiyatlarına da yansıdı.

Eski fiyatlarını 4-5'e katlayan yeni tarifeler fırsatçıların da iştahını kabarttı.

Şimdiye kadar gübre üzerinde yapılan altatmacaların en çarpıcı olanlarından biri Rize'de yaşandı.

Çay üreticilerine 5 tır gübre

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rize İl Temsilciliği aracılığıyla tonu 6 bin 900 TL’den satılmak üzere 5 tır dolusu gübreyi Rize’nin Ardeşen ilçesine gönderdi.

İHA'nın haberine göre ucuza gübre almak için Ardeşen ilçesi girişinde toplanan vatandaşalar araçları ile uzun kuyruklar oluşturdu.





Çuvallardan gübre yerine mermer tozu çıktı

Gübre alan Rizeli bir kadın üretici, gübre olan çuvallardan birini açtırdı.

Vatandaşlar açılan çuvalda gübre yerine mermer tozu olduğunu fark etti.

Bu durum vatandaşın büyük tepkisine neden oldu.



