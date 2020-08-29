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    Rize'de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatının ardından dere yataklarındaki yapılar kaldırıldı.
    • DHA
    • 29.08.2020 - 11:27
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 11:27
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    Rize'de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı

    Karadeniz bölgesinde dere yataklarındaki yapılaşma, yağışın etkili olduğu dönemlerde felaketlere davetiye çıkarıyor.

    Rize'de 14 Temmuz'da metrekareye düşen 263 kilogram yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.

    Dereler taşarken, cadde ve sokaklar göle döndü. İki kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı selde, 125 kişi ise mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

    DERE YATAKLARINDAKİ YAPILARI KALDIRIN TALİMATI

    Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su basarken, otomobiller hasar gördü.

    Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eskipazar Mahallesi'nde dere yatağındaki yapıların kaldırılması talimatını verdi.

    Rize'de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı VİDEO

    4 İŞ YERİ YIKILDI

    Ekipler, dere yatağında yer alan ve selde hasar gören 4 iş yerinin yıkımını tamamladı.

    Rize de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı #1

    Rize de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı #2

    Rize de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı #3

    Rize de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı #4

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