Rize'de dereye düşen kişinin cansız bedeni bulundu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, dengesini kaybederek dereye düşen ve boğulan Özden Çeboğlu'nun cansız bedenine 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Saat 15.00 sıralarında Rize'nin Fındıklı ilçesi Aslandere köyünde meydana gelen olayda, arkadaşları ile beraber çay tarımında kullanılan ilkel teleferik için sırma çelik tel çeken 59 yaşındaki Özden Çeboğlu, iddiaya göre dengesini kaybederek Çağlayan deresine düştü.

Cansız bedeni 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Derede sürüklenerek gözden kaybolan Çeboğlu için arkadaşları, AFAD, AKUT, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Derede yapılan aramalarda Çeboğlu'nun cansız bedenine olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta ulaştı.

DHA'nın haberine göre, sudan çıkarılan Çeboğlu'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.





