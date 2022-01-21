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    Rize'de doğum sonrası felç geçiren ineğe müdahale edildi

    Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açıldı. Veteriner, ineğe müdahalede bulundu.
    • AA
    • 21.01.2022 - 09:51
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    Rize'de doğum sonrası felç geçiren ineğe müdahale edildi

    Rize'nin Pazar ilçesinde inek, doğum sırasında felç geçirdi.

    İlçeye bağlı Aktaş köyünde Yılmaz Uygur'a ait inek gece yarısı doğum yaptı.

    DOĞUMDAN SONRA FENALAŞTI

    Uygur, inek doğumdan sonra fenalaşınca veterineri aradı. Veteriner, ineğin felç geçirdiğini söyleyince Uygur, yetkililerden yardım istedi.

    İl Özel İdare ekiplerine haber verilmesinin üzerine ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki köye veteriner ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda veteriner köye ulaşarak ineğe iğne yaptı ve serum bağladı.

    KAPALI KÖY YOLU TELAŞLANDIRDI

    Veteriner tarafından müdahalede bulunularak ilaç takviyesi yapılan ineğin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

    Yılmaz Uygur, köy yolunun yaklaşık 75 santimetre yağan kar nedeniyle kapalı olması üzerine büyük bir telaş yaşadıklarını söyledi.

    Rize de doğum sonrası felç geçiren ineğe müdahale edildi #1

    YOL AÇILDI, İNEĞE MÜDAHALE EDİLDİ

    Veterineri telefonla aradıklarını kaydeden Uygur, "Bize hayvanın felç geçirmiş olabileceğini söyledi. Telaşlandık ve muhtarımızdan destek istedik. Belediye başkanımızı ve diğer yetkilileri aradık. Sağ olsunlar kar nedeniyle kapalı olan yolun Özel İdare ekipleri tarafından açılmasını sağladı ve veteriner gelerek müdahalede bulundu. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah hayvanımız iyileşecek." diye konuştu.


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