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    Rize'de doktora orakla saldıran şahıs savcılık itirazı sonrası tutuklandı

    Hastanede görevli doktora orakla saldıran ve sonrasında adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine dün tekrar gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 09:54
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    Rize'de doktora orakla saldıran şahıs savcılık itirazı sonrası tutuklandı

    Rize Devlet Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'na (34) odasında sıranın kendisine gelmemesine sinirlenerek üzerinde sakladığı orakla saldıran A.K. (42) olay sonrası gözaltına alınmış,
    çıkartıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

    Rize de doktora orakla saldıran şahıs savcılık itirazı sonrası tutuklandı #1

    SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

    Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama sistemi ile nöbetçi mahkemeye sevk ettiği A.K. hakkında ev hapsi kararı verilmesi üzerine bir üst mahkeme olan Trabzon Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

    Rize'de kadın doktora hastanede oraklı saldırı VİDEO

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    İtirazı değerlendiren hakimlik, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

    Emniyet ekiplerince evinden alınan şüpheli A.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Rize de doktora orakla saldıran şahıs savcılık itirazı sonrası tutuklandı #2

    "BİRİNE SALDIRMAYI KAFAYA KOYDUM"

    A.K., Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusundaki ilk ifadesinde "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" demişti.

    Rize de doktora orakla saldıran şahıs savcılık itirazı sonrası tutuklandı #3

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