Rize'de duvar inşaatında kalıp çöktü: 5 işçi yaralandı

- Rize'de dere ıslahı çalışmaları sırasında inşaat kalıbı çöktü.
- Çökme sonucu 5 işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolunda dere ıslahı kapsamında yapılan beton kalıplarını bağlayan demir ustaları kalıbın aniden çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5 İŞÇİ YARALANDI
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle enkaz altından çıkarılan 5 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.