Rize'de duvar inşaatında kalıp çöktü: 5 işçi yaralandı

Rize'de dere ıslahı çalışmalarında kalıbın aniden çökmesi sonucu yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 22:33
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolunda dere ıslahı kapsamında yapılan beton kalıplarını bağlayan demir ustaları kalıbın aniden çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 İŞÇİ YARALANDI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle enkaz altından çıkarılan 5 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

