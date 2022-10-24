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Rize’de eşi ile kayınbiraderini tabancayla vurdu

Rize’de eşi ile kayınbiraderini tabancayla vurdu

Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini bacaklarından tabanca ile vurarak yaralayan saldırgan, olayın ardından kaçtı. Çok geçmeden yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.