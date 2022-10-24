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- Rize’de eşi ile kayınbiraderini tabancayla vurdu
Rize’de eşi ile kayınbiraderini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini bacaklarından tabanca ile vurarak yaralayan saldırgan, olayın ardından kaçtı. Çok geçmeden yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
- 24.10.2022 - 12:46
Rize’nin Fındıklı ilçesi Aksu Mahallesi'ndeki bir düğün salonuna giden Ömürcan Civelek (31), boşanma aşamasındaki eşi Filiz Hanedar Civelek (30) ve kayınbiraderi Yakup Hanedar'a (38) tabancayla ateş edip, kaçtı.
Kadın ve ağabeyi bacaklarına mermi isabet etmesiyle yaralandı.
Saldırının bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Sağlık durumları iyi
Ameliyata alınan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Dün akşamki saldırıyı gerçekleştiren şüpheli de, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.