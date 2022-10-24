Petrol
90.08
-1.38%
Euro
18.3015
-0.16%
Dolar
18.6051
0.13%
Altın
986.01
-0.45%
Borsa
3979
1.12%
Bitcoin
365.701
0.92%
BTXN Coin
10.32
3.92%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Rize’de eşi ile kayınbiraderini tabancayla vurdu

    Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini bacaklarından tabanca ile vurarak yaralayan saldırgan, olayın ardından kaçtı. Çok geçmeden yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
    • 24.10.2022 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize’de eşi ile kayınbiraderini tabancayla vurdu

    Rize’nin Fındıklı ilçesi Aksu Mahallesi'ndeki bir düğün salonuna giden Ömürcan Civelek (31), boşanma aşamasındaki eşi Filiz Hanedar Civelek (30) ve kayınbiraderi Yakup Hanedar'a (38) tabancayla ateş edip, kaçtı.

    Kadın ve ağabeyi bacaklarına mermi isabet etmesiyle yaralandı.

    Saldırının bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Sağlık durumları iyi

    Ameliyata alınan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Dün akşamki saldırıyı gerçekleştiren şüpheli de, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Rize’de eşi ile kayınbiraderini tabancayla vurdu #1

    Rize’de eşi ile kayınbiraderini tabancayla vurdu #2

    Rize’de eşi ile kayınbiraderini tabancayla vurdu #3


    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!
    Advertorial

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!

    Elon Musk: Tesla tam otonom sürüş için bu yıl izin alamayacak
    Teknoloji

    Elon Musk: Tesla tam otonom sürüş için bu yıl izin alamayacak

    River Plate ezeli rakibi Boca Juniors'ı şampiyon yaptı
    Futbol

    River Plate ezeli rakibi Boca Juniors'ı şampiyon yaptı

    Görüş Bildir