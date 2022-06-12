Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
480.283
-4.46%
BTXN Coin
9.18
-8.10%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Hafif yağmur 20 C

    Rize’de eşini öldüren cani koca: Beni aldattığını düşünüyordum

    Tartıştığı eşini otomobil jantı ile darbedip, bıçaklayarak öldüren inşaat işçisi kocanın ifadesi ortaya çıktı. Cani koca, eşinin kendisini aldattığını ancak buna ilişkin bir delili olmadığını söyledi.
    • 12.06.2022 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize’de eşini öldüren cani koca: Beni aldattığını düşünüyordum

    Rize Valiliği’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun (32), perşembe akşamı Çarşı Mahallesi'ndeki evine gelirken bakkala uğradı.

    İnşaat işçisi Ramazan Dursun (38) da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce “Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?” diyerek bağırdı.

    3 çocuğunun gözü önünde bıçakladı

    Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darbetti ve bıçakladı.

    Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, “Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al” yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi.

    Rize’de eşini öldüren cani koca: Beni aldattığını düşünüyordum #1

    1 gün sonra hayatını kaybetti

    Özlem Dursun'un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti.

    Cani koca tutuklandı

    Dursun, kılınan cenaze namazının ardından Kaplıca Mahallesi'nde toprağa verildi.

    Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Rize’de eşini öldüren cani koca: Beni aldattığını düşünüyordum #2

     

    Korktuğu için şikayetinden vazgeçti

    Öte yandan Özlem Dursun'un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı.

    Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun'un eşinden korktuğu için şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    İfadesi ortaya çıktı: Beni aldattığını düşünüyordum

    DHA'nın haberine göre 3 çocuk annesi eşini öldüren Ramazan Dursun'un polis ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

    Olay günü tartıştıkları eşinin polis çağırdığını ancak polisin gelmesinin ardından şikayetinden vazgeçtiğini anlatan Dursun, “Eşimle tartıştık. Polis çağırdı. Polis gelince eşim şikayetinden vazgeçti. Birlikte tekrar eve çıktık. Sonra ben alkol aldım. Tartışmamız yeniden başladı. Bu sırada eşime vurdum. Aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı. Eşim yerde yatarken ben de olayın vahametiyle kendimi bıçakla yaraladım. Beni aldattığını düşünüyordum. Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok. Kuruntu yapmış olabilirim. Olayın bu hadde varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım.” dedi.

    Rize’de eşini öldüren cani koca: Beni aldattığını düşünüyordum #3


    İlginizi Çekebilir

    Türk futbolcu Atakan Karazor, İbiza'da tutuklandı
    Dünyadan futbol

    Türk futbolcu Atakan Karazor, İbiza'da tutuklandı

    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Voleybol

    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir