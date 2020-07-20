Rize'de, eski kayınvalidesi tarafından öldürüldü

Eski eşinin evine giden Kemal Kansız, çıkan tartışmada eski kayınvalidesi tarafından başına aldığı çekiç darbesiyle hayatını kaybetti.

Rize'nin Çorapçılar Mahallesi'nde, boşandığı eşinin evine giden Kemal Kansız ile eski kayınvalidesi Hatun U. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hatun U., 55 yaşındaki eski damadının kafasına çekiç ile vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kansız, aldığı darbeyle yere yığıldı. Komşuların ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kansız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşlı kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.