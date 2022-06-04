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Rize'de eve girmeye çalışan yılan korkuttu

Rize'de eve girmeye çalışan yılan korkuttu

Bir genç evlerinin kapısına geldiklerinde gördüğünün yılan olduğunu inandırmak için halasına dil döktüğü anlar cep telefonu kamerasına yandı.