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    Rize'de eve girmeye çalışan yılan korkuttu

    Bir genç evlerinin kapısına geldiklerinde gördüğünün yılan olduğunu inandırmak için halasına dil döktüğü anlar cep telefonu kamerasına yandı.
    • 04.06.2022 - 11:31
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    Rize'de eve girmeye çalışan yılan korkuttu

    Rize'nin İyidere ilçesinde Büyükçiftlik köyünde halası ile birlikte eve girmek için kapıya yaklaşan genç, kapının önünde kıvrılan yılanı görünce neye uğradığını şaşırdı.

    İHA'nın haberine göre; evin içine girmeye çalışan yaşlı halası ise durumu anlamaya çalıştı.

    Yılan olduğunu inandırmak için dil döktü

    Yılanı görmesi ile panik yaşayan genç o anları cep telefonu ile kaydederken, yanına gelen halasına da yılan olduğunu söyleyerek uyardı.

    Halasının yılanı fark edememesi üzerine "Gözün mi görmeyi, tiss edeyi sade" diyerek yılandan uzaklaştırmaya çalıştı.

    Rize'de eve girmeye çalışan yılan korkuttu

    Rize de eve girmeye çalışan yılan korkuttu #1

    Rize de eve girmeye çalışan yılan korkuttu #2


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